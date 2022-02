Zdalne nauczanie przejdzie do historii? – Nie ma na horyzoncie żadnych przeszkód, które by uniemożliwiały naukę stacjonarną – ocenił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na antenie RMF FM.

Dane z Ministerstwa Zdrowia sygnalizują stopniowy spadek liczby nowych zakażeń koronawirusem. Stąd też nie dziwi, że w mediach coraz częściej pojawiają się pytania o zniesienie obostrzeń.

Temat ten pojawił się w programie „Sedno sprawy” Radia Plus, gdzie gościł rzecznik rządu Piotr Müller. – Jeżeli taka tendencja by się potwierdzała, to w marcu możemy mówić o luzowaniu obostrzeń, jak daleko idących, to już trudno powiedzieć na ten moment – oświadczył.

Rzecznik rządu przypomniał, że wciąż obowiązują m.in. limity dla imprez masowych. Wyraził jednak nadzieję, że już w przyszłym miesiącu rozpocznie się stopniowe zdejmowanie restrykcji. Wszystko zależy jednak od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Do wątku znoszenia restrykcji odniósł się także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który pojawił się dziś rano na antenie RMF FM. – Myślę, że tak, że to było ostatnie zdalne nauczanie – oświadczył, odpowiadając na pytanie Roberta Mazurka.

-Nie ma na horyzoncie żadnych przeszkód, które by uniemożliwiały naukę stacjonarną, ale przypomnę, że uczniowie w tym roku szkolnym mieli dużo więcej szczęścia, niż w poprzednim roku, bo 90 do 95% czasu, spędzili na nauce stacjonarnej – powiedział Przemysław Czarnek.