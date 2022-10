Ukraiński ekspert wojskowy Ołeh Żdanow poinformował w środę, że wysocy rangą rosyjscy oficerowie ze sztabu generalnego coraz mocniej sprzeciwiają się decyzjom Władimira Putina. Część z nich mówi już otwarcie, że wojna z Ukrainą jest przegrana.

Żdanow zwrócił uwagę, że ukraińskie sukcesy militarne bardzo złoszczą rosyjskie władze. „Ukraińska kontrofensywa (na wschodzie i południu kraju -przyp.red.) straszliwie denerwuje Putina. (…) Pozytywne jest to, że (w Rosji) pojawiły się różne punkty widzenia i zaczynają się spory” – twierdzi ukraiński ekspert.

„Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że machina propagandowa zaczęła tam już żyć własnym życiem i silniej wpływa na społeczeństwo, niż sam Putin. Ta (machina) zaczęła obracać się w przeciwnym kierunku. Zaczynają krytykować „specjalną operację wojskową”, system państwa, który sami zbudowali, a także sytuację w armii i polityce” – twierdzi Żdanow.

Ekspert zauważył, że rosyjscy propagandyści „nie posunęli się jeszcze tylko do tego, by wymienić nazwisko „Putin”. „W Rosji zaczęły się nieodwracalne procesy, które mogą doprowadzić do zmiany elit politycznych” – przewiduje.

Źr. rmf fm