Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski podczas swojego porannego przemówienia zwrócił się z apelem do rosyjskich żołnierzy. „Ratujcie życie” – apelował do nich. Podał także dane o stratach zadanych rosyjskim wojskom.

Zełenski mówił o stratach poniesionych przez Rosjan. „4,5 tysiąca rosyjskich żołnierzy zginęło do tej pory na Ukrainie” – mówił ukraiński prezydent.

Prezydent zwrócił się następnie z apelem do rosyjskich żołnierzy. „Nie słuchajcie waszych oficerów i propagandystów. Zostawiajcie sprzęt i ratujcie życie” – mówił Zełenski. „Po co wam to wszystko? Rosyjskie matki, rosyjscy nauczyciele, rosyjscy przedsiębiorcy, po prostu zwykli ludzie – już 4500 rosyjskich żołnierzy zostało zabitych. Po co tu przyszliście?” – pytał retorycznie.

„Doświadczyliśmy tyle, ile niektórym innym narodom nie było dane w ciągu dziesięcioleci. Długo mówiono nam, że z Ukraińcami wciąż jest coś nie tak. (…) Że przez dekady mają odrabiać tzw. prace domowe. Przez to często nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, do czego jesteśmy tak naprawdę zdolni. (…) W rozmowach z naszymi partnerami odczuwam szczery szacunek. Ukraińcy pokazali światu, kim są. A Rosja pokazała, jaka się stała” – mówił dalej Zełenski.

Dziękując UE za „bezprecedensowe wsparcie” prezydent wskazał, że „żołnierze ukraińscy walczą o Ukrainę i całą Europę”. „O pokój, o życie dzieci, o równouprawnienie, o demokrację” – mówił Zełenski.

Źr. RMF FM