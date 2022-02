Ołeksij Daniłow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy poinformował, że ukraińskie dowództwo wojskowo-polityczne „zdołało przechwycić inicjatywę wojenną w walce z inwazją”.

„Plan rosyjskiej inwazji został oparty na zasadach, którymi kierowali się ich nazistowscy poprzednicy” – poinformował Daniłow rozpoczynając swój wpis w mediach społecznościowych.

„Centralnym punktem planu inwazji prezydenta Rosji Władimira Putina było zdobycie ukraińskiej stolicy Kijowa i utworzenie marionetkowego rządu kontrolowanego przez Federację Rosyjską” – napisał dalej Daniłow.

Sekretarz RBNiO zapewnił, że Ukraińcy „stawiają opór na wszystkich frontach”, ale „ciężkie walki trwają dalej”. Daniłow podkreślił, że cały czas ze strony Rosji trwa także atak informacyjny. Jak wyjaśnił, ma ona na celu przede wszystkim ukrycie przed obywatelami Rosji rzeczywistych strat personelu wojskowego w wojnie z Ukrainą.

Zaapelował, aby obywatele Ukrainy wysyłali do rosyjskich obywateli informacje i nagrania o rosyjskich stratach. „Naszym celem jest walka z wrogiem na jego terytorium, aby rozbudzić protesty wewnątrz Federacji Rosyjskiej, które będą nawoływać do natychmiastowego zakończenia wojny. To walka z wrogiem na jego terytorium poprzez wszelkie możliwe narzędzia wpływu, przez komunikację z przyjaciółmi i krewnym mieszkającymi w Rosji” – napisał Daniłow.

Źr. Polsat News