Wołodymyr Zełenski, mimo amerykańskiej propozycji ewakuacji, zdecydował się na pozostanie w Kijowie. Wraz z obrońcami stolicy walczy z rosyjskim najeźdźcą. W mediach pojawiło się kolejne nagranie pokazujące, jak wzmacnia morale swoich żołnierzy.

Wołodymyr Zełenski jest ostatnio na ustach wszystkich. W obliczu rosyjskiej agresji, prezydent Ukrainy wykazuje się prawdziwie bohaterską postawą. Wciąż przebywa w Kijowie, gdzie wspiera obrońców ukraińskiej stolicy. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne nagrania z jego udziałem, które mają wzmocnić morale ukraińskich żołnierzy oraz zaprzeczyć rosyjskiej propagandzie, według której miał on uciec z miasta.

W sobotę rano Zełenski nagrał krótki film sprzed jednej z prezydenckich rezydencji w Kijowie. „Ukraińcy, pojawiło się bardzo dużo fałszywych informacji, że ja miałbym wzywać do składania broni. Nie, ja jestem tutaj. (…) Nie oddajemy broni. Będziemy bronić swojego kraju, ponieważ to jest nasza ziemia, nasza kraina i nasze dzieci. Wszyscy będziemy tego bronić. Jesteśmy tutaj. Ja też. To chciałem wam powiedzieć. Chwała Ukrainie!” – powiedział.

Teraz w sieci udostępnione zostało kolejne nagranie, na którym widać, jak Zełenski przebywa w bazie wojskowej. Wraz z obrońcami Kijowa wypił tam poranną kawę.

Żr.: Twitter