„The Kyiv Independent” podaje, że Wołodymyr Zełenski udzielił wywiadu rosyjskim, pozarządowym mediom. Teraz ich dziennikarze mogą mieć problemy.

Kolejny dzień wojny w Ukrainie. Prezydent tego państwa, Wołodymyr Zełenski, od samego początku jest bardzo aktywny medialnie. Głowa państwa publikuje nagrania w mediach społecznościowych, ale rozmawia również z tradycyjnymi mediami.

„The Kyiv Independent” informuje, że 27 marca Zełenski udzielił wywiadu przedstawicielom rosyjskich, pozarządowych mediów. Prezydent Ukrainy rozmawiał z dziennikarzami za pośrednictwem wideokonferencji. – Zełenski udzielił wywiadu za pośrednictwem wideokonferencji czterem dziennikarzom reprezentującym rosyjskie media pozarządowe w dniu 27 marca – napisano na Twitterze ukraińskiego medium.

Okazuje się jednak, że dziennikarze, którzy rozmawiali z Zełenskim mogą mieć problemy. Przedstawiciele „The Kyiv Independent” informują, że „rosyjski rząd wezwał media do niepublikowania wywiadu”. Co więcej, administracja Władimira Putina zapowiedziała już, że dziennikarze, którzy przeprowadzili wywiad z Zełenskim zostaną… przesłuchani.

⚡️Zelensky gave an interview via videoconference to four journalists representing non-governmental Russian media on March 27.



The Russian government called upon the media to not publish the interview, and said those who interviewed Zelensky will be investigated.