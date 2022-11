Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami potwierdził doniesienia o sygnałach, że Rosja chce bezpośrednich rozmów. Prezydent Ukrainy zaproponował publiczną formę negocjacji. Już wcześniej, w przesłaniu do przywódców państw G20, przedstawił 10 propozycji dotyczących zakończenia wojny.

W ostatnim czasie w mediach pojawia się coraz więcej doniesień o możliwych negocjacjach pokojowych pomiędzy Rosją i Ukrainą. Gotowość na nie ma wyrażać strona rosyjska, prawdopodobnie w obliczu kolejnych ukraińskich sukcesów na froncie i rosnącej presji międzynarodowej. W deklaracji kończącej szczyt G20 zaznaczono, że większość państw potępia inwazję na Ukrainę. W rozmowach podkreślano również stanowczy sprzeciw wobec użycia broni jądrowej, co od początku inwazji było jednym z głównych „straszaków” Putina. Co istotne, jasno deklarował to miedzy innymi chiński przywódca Xi Jinping.

Tymczasem Wołodymyr Zełenski w rozmowie z dziennikarzami potwierdził doniesienia o sygnałach w sprawie możliwości wznowienia rozmów pokojowych. „Otrzymałem sygnały, że Putin chce bezpośrednich rozmów” – powiedział prezydent Ukrainy. „Zaproponowałem formę publiczną, dlatego, że Rosja prowadzi wojnę publicznie” – dodał.

Już wcześniej, podczas swojego przesłania do uczestników szczytu G20, Wołodymyr Zełenski jasno zaznaczył, że „niszczycielska wojna Rosji musi i może zostać powstrzymana”. Przedstawił też 10 propozycji Ukrainy w kwestii zakończenia wojny. Są to:

Bezpieczeństwo radiacyjne i jądrowe Bezpieczeństwo żywnościowe Bezpieczeństwo energetyczne Uwolnienie wszystkich więźniów i deportowanych Wdrożenie Karty Narodów Zjednoczonych i przywrócenie integralności terytorialnej Ukrainy i ładu światowego Wycofanie wojsk rosyjskich i zaprzestanie działań wojennych Przywrócenie sprawiedliwości Przeciwdziałanie zbrodniom przeciwko środowisku Niedopuszczanie do eskalacji Podpisanie dokumentu o zakończeniu wojny

Źr.: Onet, TVP Info