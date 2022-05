Wołodymyr Zełenski docenia pomoc, którą Ukraina otrzymuje od Polski. Prezydent Ukrainy planuje przedłożyć w parlamencie projekt ustawy o statusie obywateli polskich w jego kraju. Co zakłada regulacja?

O szczegółach informuje ukraińska agencja informacyjna Ukrinform. Dziennikarze donoszą, że Wołodymy Zełenski ogłosił pomysł podczas niedzielnego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą.

Projekt, o którym piszą dziennikarze będzie wyrazem wdzięczności Ukrainy dla Polski. Za pomoc dziękował dzisiaj sam Zełenski podczas orędzia przed Radą Najwyższą. – Szczególnie dziękuję Sejmowi RP za uchwaloną niedawno ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy – oświadczył.

– To bezprecedensowa decyzja, zgodnie z którą nasi obywatele, zmuszeni do ucieczki do Polski z powodu rosyjskiej agresji, otrzymują niemal takie same prawa i możliwości jak obywatele polscy: legalny pobyt, zatrudnienie, dostęp do edukacji i opieki zdrowotnej oraz świadczenia socjalne – dodał Zelenski.

Następnie prezydent Ukrainy zapowiedział, że zamierza wprowadzić podobne przepisy także w swoim kraju. – To wielki gest, jakiego mógł dokonać tylko dobry przyjaciel Ukrainy. Ten krok nie pozostanie jednostronny. W najbliższym czasie złożę podobny projekt ustawy do Rady Najwyższej Ukrainy – mówił.

Zełenski zapewnia, że nie chce, by Polacy kiedykolwiek znaleźli się w sytuacji wojny, jaką przeżywa obecnie jego kraj. Niemniej traktuje projekt, jako wyraz wsparcia i bliskich relacji pomiędzy naszymi narodami. – Takie ustawy mają wielkie znaczenie symboliczne, pokazujące, że Ukraińcy i Polacy są równi – podkreślił.

– Jestem przekonany, że ukraińscy parlamentarzyści szybko i większością głosów przyjmą tę ustawę – zapowiedział.