Zwłoki tego człowieka mijają wszyscy, którzy wspinają się na Mount Everest. Leżą tam od 27 lat. Kim jest postać, którą ochrzczono „Zielone Buty”?

Mount Everest to szczyt, który stanowi wyzwanie dla wielu wspinaczy. Pomimo tego zdobywają go kolejni podróżnicy. Po drodze na górę można natknąć się na zwłoki osób, którym ta sztuka się nie udała.

Niektórzy szacują, że w tym momencie na najwyższej górze świata leży około 200 zwłok. Badacze twierdzą jednak, że ta liczba może być o 100 osób wyższa. Najbardziej znane ludzkie zwłoki, które spoczywają na Evereście to „Zielone Buty”.

Over 200 dead bodies lay along the routes to the top of Mount Everest. The bodies are used as landmarks by climbers and have been given nicknames such as „Green Boots” and „Sleeping Beauty” pic.twitter.com/K0bLFMMXke