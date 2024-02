Rafał Ziemkiewicz w swoim najnowszym nagraniu ostro podsumował ostatnią działalność w Polsce amerykańskiego ambasadora Marka Brzezińskiego. W ocenie polskiego publicysty, amerykański dyplomata działa wbrew interesom Stanów Zjednoczonych.

Ziemkiewicz stwierdził, że Brzeziński jednoznacznie popiera rząd Donalda Tuska. „Co jakiś minister zrobi sprzecznego z zasadami demokratycznymi, to pan Brzezinski zaprasza go do ambasady, klepie i wrzuca zdjęcia na media społecznościowe” – mówi publicysta.

Jego zdaniem wynikają z tego dość daleko idące wnioski. „Mark Brzezinski tak naprawdę nie jest ambasadorem USA w Polsce, jego polityka pokazuje, że to jest przedstawiciel Partii Demokratycznej w Polsce. W związku z tym na PiS nie patrzy, jak na formację stawiającą na sojusz z Ameryką. Dla pana Brzezinskiego PiS to jest polski trumpizm, a sam trumpizm to jest największy wróg Demokratów, dlatego będzie wspierał PO wbrew interesom Ameryki” – ocenia Ziemkiewicz.

Publicysta zaapelował, aby Polacy mieszkający w USA zareagowali. „Piszcie o tym do wszystkich senatorów. Polityka amerykańska w przeszłości bywała cyniczna, ale nigdy nie udawała, że dyktatorzy są demokratami. Jak już ich wspierała, to dyskretnie. Tymczasem teraz ambasador USA otwarcie autoryzuje powagą Stanów działania antydemokratyczne. To jest coś bezprecedensowego” – przekonuje Ziemkiewicz.

Mark Brzezinski dopuścił się postępku w dziejach USA bezprecedensowego: wspiera ich autorytetem niszczenie demokracji i budowę dyktatury. W istocie nie jest tu przedstawicielem USA, ale amerykańskiej Partii Demokratycznej i tamtejszych środowisk liberalnych; interesy jego kraju… — Rafał A. Ziemkiewicz (@R_A_Ziemkiewicz) February 5, 2024

Źr. dorzeczy.pl; X