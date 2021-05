Maj to w tradycji Kościoła katolickiego miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej. W ubiegłym roku Watykan wprowadził zmiany w Litanii loretańskiej, które ogłosiła Konferencja Episkopatu Polski. Podczas „majówek” odmawiana powinna być litania w nowej wersji.

„Majówki” to popularne nabożeństwa Kościoła katolickiego znane jeszcze w XIX wieku. Wierni spotykają się w kościołach, ale też przy kapliczkach, by wspólnie odmawiać Litanię loretańską. Maj w tradycji Kościoła jest bowiem szczególnie poświęcony kultowi maryjnemu.

W tym roku niektóre wezwania litanii mogą być zaskoczeniem. W ubiegłym roku Watykan wprowadził do modlitwy trzy nowe wezwania. W sierpniu 2020 roku Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła, jak będą one wyglądały w polskiej wersji litanii. Są to wezwania:

„Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”)

„Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”)

„Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”)

Nowe brzmienie obowiązuje od 28 sierpnia 2020 roku. Litania w obecnej wersji liczy więc 55 wezwań.

Czytaj także: Rozpalasz grilla w ten sposób? Grozi ci nawet 500 zł mandatu

Źr.: Episkopat