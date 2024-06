Są już pełne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wiadomo już więc, jak prezentują się rezultaty poszczególnych ugrupowań.

Choć Państwowa Komisja Wyborcza jeszcze oficjalnych wyników nie podała (nastąpi to podczas konferencji prasowej), to – jak podaje portal oko.press – analityk wyborczy Daniel Pers policzył pełne wyniki i opublikował je w mediach społecznościowych.

Jak przedstawiają się wyniki? Liderem i zwycięzcą nadal pozostaje Koalicja Obywatelska, która uzyskała 37,06% głosów. Na drugiej lokacie uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, którego wynik, w zestawieniu do exit poll, wzrósł. Ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego zdobyło 36,16% głosów.

Trzecia lokata do Konfederacja z wynikiem 12,08% głosów. Pozycja nr 4 to z kolei Trzecia Droga, która straciła w porównaniu do wyników exit poll. Jej wynik to bowiem 6,91%.

Ostatnią formacją, która przekroczyła próg wyborczy i wprowadzi swoich reprezentantów do Parlamentu Europejskiego jest Lewica, którą poparło 6,30% uczestników wyborów. To nieco mniejszy wynik niż wskazywał to sondaż exit poll. – Najprawdopodobniej powyższe wyniki oznaczają, że KO nieznacznie wygrywa na mandaty z PiS – 21 do 20. Konfederacji przypadnie sześć miejsc w PE, Lewicy i Trzeciej Drodze – po trzy – podaje oko.press.

