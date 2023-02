Christian Atsu, były gracz Chelsea Londyn oraz Newcastle United, zaginął po potężnym trzęsieniu ziemi w Turcji. Jego trener błaga o pomoc w poszukiwaniach sportowca.

Dramatyczne doniesienia z Turcji, którą nawiedziły potężne trzęsienia ziemi. W wyniku kataklizmu zaginął Christian Atsu, zawodnik zespołu Hatayspor. Gracz, który występował w barwach Chelsea Londyn oraz Newcastle United, jeszcze w niedzielę 5 lutego wystąpił w meczu przeciwko Kasimpasie, w którym zdobył gola na wagę zwycięstwa.

Po meczu doszło do katastrofy. Trzęsienie ziemi nawiedziło kraj, co przyniosło dramatyczne konsekwencje. Zginęło lub zaginęło wiele osób, w tym właśnie piłkarz Hataysporu. Siłę wstrząsów oszacowano na 7,8 stopni w skali Richtera. Runęło kilkadziesiąt budynków.

Głos ws. tragedii zabrał trener Atsu, Volkan Demirel, który zamieścił poruszające nagranie w mediach społecznościowych. – Proszę, proszę o pomoc inne państwa. Chcę, żeby wysłali nam niezbędne sprzęty do poszukiwań. Niewiele możemy zrobić własnymi środkami. Proszę, na miłość boską, ludzie tu umierają – powiedział szkoleniowiec tureckiej drużyny.

😢🇹🇷 Ex-Fenerbahçe goalkeeper and current Hatayspor manager Volkan Demirel was in tears on Instagram live.



Türkiye has been hit with a very severe earthquake: 7.8 magnitude, with hundreds sadly confirmed dead. pic.twitter.com/Sr9QqyFI6v