Poseł Adam Szłapka jadąc samochodem potrącił nastoletnią dziewczynkę jadącą rowerem. Śledczy postanowili o przedstawieniu zarzutów nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym – informuje „Super Express”.

Do zdarzenia doszło jeszcze 24 kwietnia w Warszawie. Szłapka kierował samochodem i na przejeździe dla rowerów potrącił jadącą rowerzystką. Na miejsce wezwano policję. Szłapka przeszedł też badanie alkomatem, które nie wykazało obecności alkoholu.

Na skutek zderzenia, nastolatka doznała poważnych obrażeń. „Super Express” dowiedział się, że to nastoletnia dziewczynka. Doznane przez nią obrażenia okazały się na tyle poważne, że posłowi grozi zarzut z art. 177 &1 kk, czyli spowodowania wypadku komunikacyjnego. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności – podkreśla tabloid.

„Super Express” informuje też Szłapka zachowywał się w dość dziwny sposób, bo nie przyznawał się początkowo, że jest posłem. „Nie przyznał się do tego ani funkcjonariuszom na miejscu wypadku, ani w trakcie przesłuchania w charakterze podejrzanego, do którego doszło 15 czerwca w warszawskiej komendzie policji. Dopiero, gdy w trakcie przesłuchania dopytywany był o to przez policjantów powiedział najpierw, że jest pracownikiem Sejmu. Na dodatkowe pytania funkcjonariuszy o charakter tej pracy przyznał, że jest posłem Nowoczesnej” – czytamy na stornie se.pl.

Konieczne będzie uchylenie immunitetu posła przez Sejm. „Sprawa się toczy. Jestem w kontakcie zarówno z osobą poszkodowaną, jak i z jej rodziną. Kiedy do Sejmu trafi wniosek o uchylenie mi immunitetu, natychmiast się go zrzeknę” – powiedział portalowi tvp.info poseł klubu Koalicji Obywatelskiej Adam Szłapka.

Źr. se.pl; tvp.info