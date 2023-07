Klient sklepu „Lewiatan” przeżył spore zaskoczenie. Chodzi o cenę pewnego owocu, która zobaczył podczas wizyty w markecie.

„Fakt” podaje, że czytelnik gazety przeżył szok podczas wizyty w sklepie „Lewiatan”. Mężczyzna podzielił się swoją historią z dziennikarzami popularnego tabloidu. Chodzi o sklep sieci „Lewiatan” w Łebie.

Mężczyzna przyznaje, że gdy zobaczył, iż za kilogram agrestu należy zapłacić cenę w wysokości 69,90 zł. – Ludzie nie kryli zdziwienia, a po upewnieniu się, że cena za 1 kg agrestu po 69,90 zł jest prawidłowa, ludzie mówili, że chyba to agrest ze złotem – powiedział klient.

Klient dodaje także, iż w skupie kilogram agrestu kosztuje mniej niż 3 złote. – W skupie kilogram agrestu kosztuje mniej niż 3 zł. Wiem jedno, Lewiatan po prostu oszalał z ceną na polski agrest! – tłumaczy mężczyzna, który przesłał do redakcji „Faktu” swoje stanowisko. Dołączył do niego też zdjęcie, które można zobaczyć TUTAJ.

„Fakt” podaje, że bazarach i w warzywniakach kilogram agrestu kosztuje od 30 zł do 40 zł. Dziennikarze zwrócili się do biura prasowego sieci sklepów z prośbą o wyjaśnienie ceny agrestu, jednak do momentu publikacji tekstu odpowiedź nie nadeszła.

