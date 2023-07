Leszek Miller postanowił skomentować jedno zdjęcie Wołodymyra Zełenskiego. Chodzi o fotografię prezydenta Ukrainy na szczycie NATO. Choć komentarz eurodeputowanego zawierał zaledwie trzy słowa, wywołał falę reakcji w sieci. Polityk nie daje szans Ukrainie?

We wtorek w Wilnie odbył się szczyt NATO. W wydarzeniu wziął udział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Choć Sojusz Północnoatlantycki nie podjął się realnych działań w stosunku do jego kraju, nie zaprosił oficjalnie do członkostwa, to jednak Jens Stoltenberg oświadczył, że Ukraina jest obecnie „bliżej NATO niż kiedykolwiek”.

Jedno zdjęcie Wołodymyra Zełenskiego wystarczyło. Europoseł Leszek Miller komentuje

W sieci pojawiło się jednak zdjęcie osamotnionego prezydenta Zełenskiego. Ukraiński przywódca stoi sam, choć obok wszyscy przywódcy rozmawiają w grupach i grupkach. Fotografię postanowił skomentować Leszek Miller. „Przykra lekcja realpolitik” – stwierdził.

Wpis byłego premiera RP wywołał falę reakcji. Wiele osób kpi z powierzchownej „analizy” eurodeputowanego.

Jeśli pan uważa, że argumentem w kwestii realpolitik są przypadkowe zdjęcia, to chyba najwyższy czas przeanalizować w oparciu o metternichowskie koncepcje równowagi pańską słynną fotografię z mleczkiem gostyńskim. — Jakub Wiech (@jakubwiech) July 12, 2023

Przykrą lekcję realpolitik to Pan dostał z Magdaleną Ogórek. — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica 🇵🇱🏳️‍🌈🇺🇦 (@AM_Zukowska) July 12, 2023

„Ukraina jest bliżej NATO niż kiedykolwiek. Potwierdziliśmy, że zostanie członkiem NATO i ułatwimy jej drogę do sojuszu. Proces będzie procesem jednoetapowym, a nie dwuetapowym” – Jens Stoltenberg. Niezłe efekty się uzyskuje w takiej „izolacji”. — Mateusz Lachowski (@LachowskiMateus) July 12, 2023

