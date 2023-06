Ten plakat na wiecu Donalda Tuska przekroczył granicę? W sieci zaroiło się od komentarzy. Zareagował nawet premier Mateusz Morawiecki. Skomentował to szef rządu.

Kolejne wielkie wydarzenie Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk pojawił się w piątek na placu Wolności w Poznaniu, gdzie przemawiał do tysięcy zgromadzonych sympatyków.

Podczas swojego wystąpienia lider PO, nie oszczędzał rządzących. Nawiązał m.in. do ostatnio głośnej sprawy śmierci pacjentki w ciąży. – Dzisiaj ta władza to seryjni zabójcy kobiet. (…) Panie Kaczyński, to na pana głowę spadają te śmierci, ta żałoba – podkreślił.

Tusk kpił również z problemu przymusowej relokacji migrantów. – Problem polega na tym, że mamy tego kieszonkowego dyktatorka z Żoliborza, który powiedział, że do nikogo się nie zwróci i organizuje to referendum – powiedział.

Ten plakat na wiecu Tuska wywołał falę kontrowersji. Morawiecki zareagował

O wiecu jest jednak głośno także po stronie przeciwników opozycji. Chodzi nie tylko o wypowiedzi Tuska, ale także o jeden z transparentów, na którym widnieje wizerunek zmarłego niedawno terrorysty Teda Kaczyńskiego z podpisem: „Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego”.

Zareagował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu opublikował zdjęcie Tuska z transparentem w tle. Skomentował to jednym słowem: „Łajdactwo!”. Premier domaga się przeprosin.

Tusk jest w stanie powiedzieć, w sposób cyniczny i wyrachowany każde łajdactwo. Szczuje i dzieli nas Polaków. Siewca nienawiści, który zrobi wszystko aby dorwać się do władzy. Ludzka tragedia jest dla niego tylko narzędziem w brudnej walce politycznej.



pic.twitter.com/JO5APJ4ylZ — Andrzej Śliwka (@SliwkaAndrzej) June 16, 2023