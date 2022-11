Sara James nie zwalnia tempa. 14-letnia Polka niedawno wróciła do Los Angeles, gdzie spędza dużo czasu w studiu nagraniowym. Teraz przygotowała niespodziankę, która z pewnością ucieszy jej fanów.

Sara James zasłynęła w Polsce dzięki zwycięstwu w programie „The Voice Kids” oraz występowi w Eurowizji Junior. Nieporównywalnie większą rozpoznawalność przyniósł jej jednak udział w amerykańskiej edycji programu „Mam talent”, gdzie 14-letnia Polka zachwyciła wszystkich. Już na etapie castingów otrzymała złoty przycisk od Simona Cowella.

Sara James w finale zaśpiewała utwór „Running Up That Hill”, który w ostatnim czasie bił rekordy popularności. Wszystko za sprawą wykorzystania go w czwartym sezonie serialu „Stranger Things”. Jurorzy nagrodzili 14-latkę owacjami na stojąco. „Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę” – powiedział Cowell.

Ostatecznie Sara James nie zajęła miejsca na podium, ale nie zmienia to faktu, że zdobyła ogromną rozpoznawalność. Jeszcze przed finałem programu jako pierwsza Polka nagrała dwie piosenki w ramach akcji „Spotify Singles”. W studiu w Los Angeles zaprezentowała nową wersję swojego oryginalnego utworu „My Wave”, a także piosenki „Lovely” Billie Eilish.

Teraz ponownie przygotowała dla fanów niespodziankę – to studyjna wersja utworu „Running Up That Hill” w jej wykonaniu. „Jak się podoba niespodzianka?” – pytała na InstaStory.

