Malutkie zwierzę przetrwało w wiecznej zmarzlinie na Syberii aż 24 tys. lat. Naukowcy znaleźli stworzenie – wrotkę Bdelloidea – w rdzeniu zamarzniętej gleby, która została wydobyta za pomocą platformy wiertniczej. Okazało się, że po rozmrożeniu stworzenie powróciło do życia.

Cytowany przez media Stas Malavin, badacz z Laboratorium Kriologii Gleby w Naukowym Centrum Biologicznym Pushchino przekonuje, że raport jego zespołu dowodzi, że stworzenia wielokomórkowe mogą przebywać w zamrożeniu przez tysiące lat.

„Niewielki wielokomórkowy organizm da się zamrozić i przechowywać przez tysiące lat, a następnie przywrócić do życia i spełnić marzenia pisarzy sci-fi” – mówił Malavin. „Nasz raport jest najpoważniejszym dowodem na to, że zwierzęta wielokomórkowe mogą wytrzymać dziesiątki tysięcy lat w kryptobiozie, czyli w stanie prawie całkowitego zatrzymania metabolizmu” – podkreślił.

Czytaj także: Macron spoliczkowany przez obywatela [WIDEO]

Naukowiec zapewnia jednak, że zwierzę o bardziej skomplikowanej budowie trudniej byłoby „zakonserwować” w tego typu sposób. „Oczywiście im bardziej złożony organizm, tym trudniej jest zachować go żywcem zamrożonym, a dla ssaków nie jest to obecnie możliwe. Jednak przejście z odradzania organizmu jednokomórkowego do odradzania organizmu z jelitami i mózgiem, chociaż mikroskopijnego, to duży krok naprzód” – mówi Malavin.

Zwierzę żyło 24 tys. lat temu

Wiek stworzenia badacze oszacowali wykorzystując metodę datowania radiowęglowego. Dzięki temu potwierdzono, że stworzenie żyło aż 24 tys. lat temu. Zwierzę ożyło po rozmrożeniu, a przy tym odnotowano, że jest w stanie się rozmnażać i bez przeszkód żerować. Malavin przekazał, że „wrotki mają niesamowitą zdolność do przetrwania w trudnych warunkach”.

24,000-year-old organisms found frozen in Siberia can still reproduce https://t.co/8ogmjnnAP5 — The Guardian (@guardian) June 7, 2021

Wrotki to stworzenia wodne, które posiadły mechanizm ochrony przed bardzo niskimi temperaturami.

Czytaj także: Milik komentuje to, że nie zagra na EURO: „Nie mógłbym grać na 100 % możliwości”

Źr. Polsat News