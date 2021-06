We Francji doszło do niecodziennego incydentu, który wywołał lawinę komentarzy. Emmanuel Macron odbył oficjalną wizytę we francuskim departamencie Drôme. Podczas spotkania z obywatelami, jeden z mężczyzn wykorzystał okazję, że prezydent był tak blisko i go… spoliczkował. Wszystko nagrały obecne na miejscu kamery.

Nagranie dokumentujące zdarzenie szeroko obiegło media społecznościowe w całej Europie. Widzimy na nim, jak Macron podchodzi do barierek, za którymi stoją zwykli obywatele. Prezydent zapewne chciał chwilę porozmawiać i uścisnąć dłoń. Z pewnością nie spodziewał się, że po drugiej stronie barierki stoją nie tylko jego zwolennicy.

W pewnym momencie, gdy Macron stał przy barierce i rozmawiał z jednym z mężczyzn doszło do zdumiewającego incydentu. Obywatel spoliczkował prezydenta. Natychmiast interweniowali ochroniarze, którzy zatrzymali sprawcę.

Emmanuel Macron giflé par un homme dans la Drôme pic.twitter.com/VnpZ5ELvl5 — BFMTV (@BFMTV) June 8, 2021

Jak donoszą francuskie media, napastnik został aresztowany. Gdy doszło do ataku, w tle słychać okrzyki „precz Macron-izmem”.

