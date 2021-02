Nie tankujemy na Orlenie! – apelował Adam Szłapka. Lider Nowoczesnej zareagował tak na taśmy opublikowane na łamach „Gazety Wyborczej”, które dotyczyły prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Politykowi opozycji odpowiedział prof. Andrzej Zybertowicz.

Przypomnijmy, że piątkowa „Wyborcza” opisała szczegółowo sieć biznesowych powiązań Daniela Obajtka z czasów, kiedy był jeszcze wójtem Pcimia. Z publikacji wynika, że równolegle z pracą w samorządzie Obajtek nieoficjalnie kierował spółką TT Piast, która konkurowała z firmą prowadzoną przez jego wuja.

Na łamach „Wyborczej” pojawiły się także nagrania, jako dowód w sprawie. Na zarejestrowane rozmowy zareagowali politycy opozycji. Część zwracała uwagę na język, którego używa Obajtek, inni domagali się skierowania sprawy do prokuratury.

O krok dalej poszedł lider Nowoczesnej Adam Szłapka. Polityk zaapelował do internautów o bojkot stacji PKN Orlen. „Pamiętajcie: nie tankujemy na Orlenie!” – ogłosił. Podobnie postąpił Krzysztof Śmiszek z Lewicy, który zachęcał internautów do korzystania z konkurencyjnej stacji Shell.

Zybertowicz o pomyśle opozycji: Racjonalnie myślący wyborcy potrafią zrozumieć, co się za tym kryje

Wątek „taśm Obajtka” został poruszony w programie „Woronicza 17” m.in. przez prof. Andrzeja Zybertowicza. Doradca prezydenta podkreślił, że głowa państwa nie bierze udziału w procedurach powoływania i odwoływania kierowników spółek. – Jeśli występują niejasności co do ważnych osób w państwie, to należy je rozstrzygać – wyjaśnił.

Następnie prof. Zybertowicz podzielił się uwagą na temat reakcji niektórych polityków opozycji. – Nie mogę nie pochylić się nad szczególną logiką części opozycji zademonstrowaną we wpisie posła Szłapki, żeby przestać tankować na Orlenie – zaczął.

-Logika ta polega na tym: jeśli kilkanaście lat temu wójt jednej z gmin, rzekomo złamał prawo, to dziś mamy przenosić marżę sprzedażową z koncernu publicznego na koncerny firm prywatnych konkurujących z polskim gigantem – dodał.

W opinii doradcy prezydenta mamy do czynienia ze „szczególną logiką opozycji” i każdy racjonalny wyborca powinien się zastanowić nad tego typu działaniami,

To szczególna logika opozycji, która powinna być przedmiotem namysłu każdego racjonalnego wyborcy. W opinii Zybertowicza również wpis Śmiszka jest przykładem takiej opozycyjnej logiki. – Racjonalnie myślący wyborcy potrafią zrozumieć, co się za tym kryje – stwierdził.