Wygląda na to, że Zygmunt Chajzer wraca do zdrowia po operacji, którą przeszedł w listopadzie ubiegłego roku. W rozmowie z „Faktem” zdradził, że czuje się dobrze. Pozwolił sobie nawet na powrót do swojej pasji, czyli siatkówki.

Pod koniec listopada ubiegłego roku Zygmunt Chajzer przeszedł poważną operację guza nerki. Jak się okazuje, prezenter o swojej dolegliwości dowiedział się podczas badań profilaktycznych, do których namówił go syn – Filip. Na szczęście guz został wykryty na tyle wcześnie, że prezenter może szybko wracać do sił.

Zygmunt Chajzer po kilku miesiącach pozwolił sobie na powrót do jednej ze swoich największych pasji, czyli siatkówki. Prezenter w przeszłości był zawodnikiem reprezentacji Polski juniorów, grał w takich drużynach jak AZS UW czy AZS AWF. Posiada również dyplom trenera. Nic więc dziwnego, że gdy tylko poczuł się lepiej, pojawił się w hali do siatkówki plażowej.

W rozmowie z „Faktem” Zygmunt Chajzer zdradził, że czuje się już naprawdę dobrze. „Minęły 3 miesiące od zabiegu, wszystko fajnie się goi. Nie mam żadnych dolegliwości, czuję się świetnie. Guz został wychwycony w dobrym momencie, kiedy nie był jeszcze poważnym zagrożeniem. Kolejne badanie mam po sześciu miesiącach od zabiegu, czyli w maju. Na razie wszystko wygląda w porządku” – powiedział.

Zygmunt Chajzer urodził się 1 maja 1954 roku w Warszawie. Ukończył tamtejszą Akademię Wychowania Fizycznego, a następnie Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

I pomimo swojej pasji do siatkówki, Zygmunt Chajzer najbardziej stał się znany właśnie jako dziennikarz. Przez lata związany był z Programem Pierwszym Polskiego Radia, gdzie prowadził między innymi „Lato z radiem” czy „Cztery pory roku”. Pracował także w Radiu Złote Przeboje.

Zasłynął także jako prezenter telewizyjny, szczególnie jako gospodarz teleturnieju „Idź na całość”, który w latach 1997-2000 emitowany był w telewizji Polsat. Prowadził również szereg innych programów, takich jak „Telegra”, „Chwila prawdy”, „Grasz czy nie grasz” czy „Moment prawdy”.

