Marcin Najman zapowiedział, że gala MMA-VIP nie będzie jednorazowa. Wiele wskazuje na to, że już w czerwcu zostanie zorganizowana jej druga odsłona. Zdaniem zawodnika, impreza została odebrana bardzo pozytywnie.

Pojedynek Marcin Najman – Szymon Wrzesień to walka wieczoru gali MMA-VIP. Zawodnik po głośnym rozstaniu z FAME MMA postanowił wspólnie ze swoimi partnerami biznesowymi zorganizować własne wydarzenie, podczas którego stanie w ringu po raz ostatni.

Najman podczas swojej ostatniej walki przegrał z youtuberem, znanym szerzej jako „Taxi Złotówa”. Początkowo zawodnik spisywał się całkiem dobrze i nie pozwolił rywalowi przejąć inicjatywy. W drugiej rundzie widać było jednak, że zabrakło mu sił. Ostatecznie sędzia przerwał pojedynek, a zwycięstwo zostało przyznane Wrześniowi.

Po walce Marcin Najman potwierdził, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zamierza zakończyć karierę. Nie oznacza to jednak koniec gal MMA-VIP. Okazuje się bowiem, że w planach jest organizacja kolejnych.

Najman: Kolejna gala MMA-VIP w czerwcu

Marcin Najman na kanale MMA-VIP na YouTube poinformował, ze gala została odebrana bardzo pozytywnie. „Cieszę się, że gala MMA-VIP zebrała dobre recenzje. Zrobiliśmy galę freakową z elementem sportu, ale przede wszystkim z elementem fair-play i szacunku. Okazało się, że można sprzedać i zarobić na takim wydarzeniu i nie trzeba tego, by z konferencji, z gali płynęło szambo, by wyglądało to jak jeden wielki rynsztok” – mówił.

Najman dodał, że chciał gale organizować dalej, jednak najpierw musiał zobaczyć, jak zostanie odebrana pierwsza. Teraz już może zapowiedzieć, że kolejna odbędzie się w czerwcu. „Jestem już po rozmowach ze swoimi partnerami biznesowymi i czeka nas gala MMA-VIP 2, która odbędzie się w czerwcu. Wszystkie informacje będę sukcesywnie podawał, w kwietniu zrobimy konferencję” – mówił.

