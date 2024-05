Nowe informacje ws. 13-latki, która urodziła dziecko podczas wycieczki szkolnej. Głos w tej sprawie zabrali sąsiedzi dziewczyny.

Serwis Wirtualna Polska opublikował wypowiedzi sąsiadów 13-letniej dziewczyny, która urodziła dziecko podczas wycieczki szkolnej. Do porodu doszło w ośrodku wypoczynkowym w Zatorze. Noworodek przyszedł na świat w ciężkim stanie, przetransportowano go do szpitala.

Szokujące jest, że – według medialnych doniesień – mało kto wiedział, iż dziewczyna była w ciąży. Wiedzy takiej mieć nie mieli zarówno opiekunowie, jak i koledzy oraz koleżanki nastolatki.

Co o całej sprawie mówią sąsiedzi 13-latki? – Ludzie nie znają sytuacji tej rodziny, a komentują. Teraz trzeba im pomóc, a nie robić sensację. Oni będą potrzebowali teraz szerokiego wsparcia. Czy ktoś zapukał do drzwi z pomocą? Strasznie to przeżywamy, bo po ujawnieniu całej sprawy wylało się bardzo dużo hejtu. Matka oddałaby wszystko za tę córkę, to porządna kobieta – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską jedna z osób.

13-latka urodziła dziecko. Co mówią jej sąsiedzi?

Inna osoba, która zna 13-latkę oraz jej rodzinę mówi z kolei wprost, że „zawiodła edukacja seksualna tych młodych ludzi”. Nieoficjalnie mówi się bowiem, że ojcem dziecka jest zaledwie 17-letni chłopak.

– Nie można powiedzieć, że winni są rodzice, czy szkoła. Ja mam wnuczkę w podobnym wieku. Współczuję tej sytuacji, ale mam nadzieję, że będzie miała pozytywne zakończenie i będzie przestrogą dla innych – dodaje jedna z sąsiadek.

13-latkę, która urodziła dziecko samotnie wychowuje matka. Ze względu na to, że dziewczyna nie jest osobą pełnoletnią konieczne będzie ustalenie opiekuna dla dziecka.

