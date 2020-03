Bardzo dobre wiadomości podczas konferencji prasowej przekazał Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas. Poinformował on, że aż 13 pacjentów, którzy byli zarażeni koronawirusem w Polsce, wróciło do zdrowia.

„Odpowiedzialność, rozwaga i rozsądek” – to zdaniem Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa główne lekarstwo na koronawirusa. Podczas konferencji prasowej przekazał on, że ograniczenia, które są obecnie wprowadzane przez polski rząd, są adekwatne do sytuacji. „Robimy to, co powinniśmy zrobić. To my wyznaczamy kierunek, jak należy postępować, żeby zapewnić poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkim obywatelom” – powiedział.

Pinkas poinformował, że pacjentów z koronawirusem będzie przybywało, ponieważ każdej doby wykonywanych jest obecnie około 1500 tekstów. Zaznaczył jednak, że są to pacjenci poddani nadzorowi epidemiologicznemu, których w tym momencie jest ponad 44 tysiące. 4400 osób z kolei przebywa w chwili obecnej w kwarantannie.

Główny Inspektor Sanitarny podkreślił, że osoby przebywające na kwarantannie zachowują się racjonalnie. „Z reguły te osoby zachowują się w sposób naprawdę racjonalny. Wiedzą, że mogą być zagrożeniem dla naszych obywateli, dla swoich rodzin. Mówimy o tym, prosimy, żebyście państwo patrzyli się na nasze komunikaty, na sugestie inspekcji sanitarnej” – mówił.

Jednocześnie Jarosław Pinkas poinformował, że aż 13 osób spośród zakażonych koronawirusem wyzdrowiało. „Mamy trzynastu ozdrowieńców, to jest bardzo dobra informacja” – podkreślił.

🎥 NA ŻYWO: Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego, Głównego Inspektora Sanitarnego J. Pinkasa i prezesa PLL LOT R. Milczarskiego Opublikowany przez Kancelaria Premiera Sobota, 14 marca 2020

