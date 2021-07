15-letni Bartek stał się bohaterem w Niemczech. Chodzi o jego zachowanie w trakcie powodzi, która nawiedziła kraj naszych zachodnich sąsiadów. Młody chłopak może poszczycić się heroicznym wyczynem.

W ostatnim czasie Niemcy nawiedziła gigantyczna powód. Wiele osób zginęło, wiele osób straciło swój dobytek. Tragedia wstrząsnęła całym światem, a media donoszą o kolejnych informacja związanych z tym zdarzeniem.

Okazuje się, że powódź była okazją do wielu bohaterskich czynów oraz zachowań. Heroicznym wyczynem może pochwalić się także nasz rodak. Mowa o 15-letnim Bartku Zarębskim, który uratował życie człowieka.

O młodzieńcu, obywatelu Polski, rozpisują się tamtejsze media. Jego historię opisują m.in. dziennikarze jednej z najpopularniejszych gazet w kraju, czyli „Bildu”. Porozmawiali z 15-latkiem o tym, co zrobił w czasie powodzi.

15-letni Polak bohaterem w Niemczech

Bartek wykazał się bohaterskim czynem podczas zdarzenia, do którego doszło w Nadrenii Północnej-Westfalii. Chłopak pomógł strażakom, którzy ruszyli na pomoc mieszkańcom Alteny.

Strażacy próbowali wydostać z pojazdu uwięzionego w nim kierowcę. Niestety, prąd wody okazał się na tyle silny, że mężczyźni nie mogli go uwolnić. Jakby tego było mało sytuacja stała się jeszcze trudniejsza, ponieważ woda porwała jednego ze strażaków.

Wtedy do akcji wkroczył 15-letni Bartek. Polak dostrzegł niesionego przez prąd strażak i rzucił się na pomoc. Wskoczył do wody i zaczął go ratować. „Bałem się, ale musiałem wkroczyć do akcji i uratować tego mężczyznę. Długo się nie namyślałem. To coś, co każdy zrobiłby na moim miejscu” – powiedział 15-latek w rozmowie z „Bildem”.

Bartkowi pomogli także inni ludzie, dzięki czemu udało się wyciągnąć strażaka na ląd. „Uratowany strażak po chwili wrócił do swojego kolegi, którego prąd wciągnął pod samochód. Niestety mężczyznie nie udało się pomóc. Jak donosi portal 7aktuell.de, zmarły był ojcem uratowanego mężczyzny” – podaje serwis o2.pl.

Niemcy dziękują Bartkowi za jego zachowanie. Doceniają heroizm, którym zaimponował Polak. „Zaryzykował własne życie, żeby uratować życie drugiej osoby. Bartku, dzisiaj Niemcy mówią ci: <dziękuję>” – pisze „Bild”.