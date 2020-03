Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim Andrzej Biliński poinformował, że zakażenie przez koronawirus potwierdzono u 17-latka. Jednak nastolatek miał bardzo nietypowe objawy, które początkowo mogły zupełnie zmylić lekarzy.

W poniedziałek wieczorem rzecznik wojewody wielkopolskiego poinformował o pierwszym przypadku zakażenia przez koronawirus na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Okazało się, że jest to 17-latek, który wrócił do Polski z Austrii jeszcze przed zamknięciem granic. Dlatego nie kwalifikował się do skierowania na obowiązkową kwarantannę.

„Szybki kontakt z nim i z jego mamą pozwolił na śledzenie stanu zdrowia, który był zadowalający.” – poinformował dyrektor. Co więcej, młody mężczyzna nie miał żadnych objawów, które wskazywałyby na koronawirus. W pewnym momencie stracił jednak zmysły węchu i smaku. Lekarze zdecydowali się na przeprowadzenie testu, który dał wynik pozytywny.

„Sytuacja zdrowotna 17-latka była nietypowa, bo objawy były wyjątkowe: zaburzenia zmysłu węchu i smaku.” – poinformował dyrektor Biliński cytowany przez RMF FM. Dodał, że osoby z otoczenia zakażonego, które zostały objęte kwarantanną, także zostaną przebadane.

Źr. rmf24.pl