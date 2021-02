Sosnowieccy policjanci zatrzymali i doprowadzili do prokuratury 39-letniego mężczyznę, który bestialsko pobił, ugodził nożem i pozbawił wolności swoją partnerkę. Jak się okazało, 39-latek zrobił to tylko dlatego, że odmówiła, kiedy zażądał pieniędzy. Sprawca trafił już dzięki decyzji sądu do aresztu na 3 miesiące.

Do wstrząsających scen doszło w jednym z mieszkań dzielnicy Pogoń na terenie Sosnowca. 39-latek zażądał od swojej konkubiny pieniędzy. Kiedy ta odmówiła, bestialsko pobił ją młotkiem, a następnie ugodził nożem w łydkę. Obrażenia okazały się poważne, bo kobieta w wyniku pobicia doznała złamania obu rąk w kilku miejscach.

To nie był jednak koniec jej cierpień, bo następnie sprawca uwięził ją w jednym z pomieszczeń mieszkania. Dopiero kiedy agresor opuścił na krótko mieszkanie, udało jej się w końcu uciec. Na ulicy pomocy udzielił jej zupełnie przypadkowy przechodzień.

39-latek trafił do aresztu

Policjanci natychmiast odnaleźli i zatrzymali oprawcę. Po wykonaniu przez śledczych wszystkich niezbędnych czynności, 39-latek trafił do prokuratury. Tam usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pozbawienia kobiety wolności, a także uszkodzenia ciała.

Za popełnione czyny grozi mu nawet 12 lat więzienia. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

Źr. Policja Sosnowiec