Raper Emilo opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym relacjonuje swój pobyt na SOR w Rybniku. Napotkany tam 70-latek mówił mu, że czeka tam już 26 godzin. Głos w sprawie zabrał Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, gdzie miało dojść do zdarzenia.

Raper Emilo relacjonuje, że sam na SOR czekał już 8 godzin. Wtedy postanowił zapytać innych obecnych tam pacjentów, jak długo oni czekają. Pewien 70-latek powiedział, że karetka przywiozła go poprzedniego dnia o godz. 11. W chwili jego rozmowy z raperem była godz. 13, a zatem na reakcję personelu czekał już 26 godzin.

„Pan ponad 70 lat. SOR, korytarz. Leży na łóżku z dużą butlą powietrza, w pampersie, z cewnikiem. Mówi, że czeka 26 godzin. Jeszcze nikt go nie przyjął” – powiedział na nagraniu raper. Senior mowił, że odkąd przyjechał do placówki, położyli go „tak jak prosiaka i tak leży”.

Sprawa odbiła się szerokim echem. Zareagowała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. „Nie otrzymaliśmy żadnej oficjalnej skargi od pacjenta, który wrzucił do mediów społecznościowych filmik pokazujący sytuację, która miała miejsce na szpitalnym oddziale ratunkowym” – skomentowała w Polsat News Karolina Wałowska.

„Jestem przekonana, że dyrekcja dogłębnie zbada zdarzenia, które opisuje pacjent. Jeżeli doszło do jakichkolwiek uchybień, czy nieprawidłowości, zostaną wyciągnięte konsekwencje” – zapewniła.

