Policjanci z podlaskiej grupy Speed nagrali niebezpieczne manewry w wykonaniu 72-letniego kierowcy ciężarówki. Mężczyzna został zatrzymany i za swoje wykroczenia otrzymał mandat karny w wysokości 1000 złotych.

Do całego zdarzenia doszło na Drodze Krajowej nr 8 w gminie Suchowola (województwo podlaskie). Policjanci w nieoznakowanym radiowozie grupy Speed dostrzegli niebezpieczne zachowanie kierowcy ciężarowego iveco.

Na drodze między Białymstokiem a Augustowem, kierowca wyprzedzał innego tira na skrzyżowaniu i wzniesieniu. Kontynuował manewr aż do wierzchołka, co mogło zakończyć się tragicznie, gdyby z przeciwnej strony nadjeżdżał inny pojazd. Funkcjonariusze informują, że nie były to jedyne wykroczenia. Kierowca zignorował również między innymi zakaz wyprzedzania pojazdem ciężarowym.

Policjanci zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. Okazał się nim 72-letni obywatel Łotwy, który został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 złotych.

Nagranie można zobaczyć pod TYM adresem.

Źr.: Podlaska Policja