Samozatrudnienie to rodzaj prowadzenia działalności gospodarczej, w której zatrudniamy wyłącznie siebie samego. Dzięki temu możemy świadczyć pracę na zasadzie partnerstwa lub podwykonawstwa, co daje dużo większe możliwości niż etat. Oczywiście samozatrudnienie ma również swoje wady, co oznacza, że nie jest rozwiązaniem idealnym dla każdego. Niniejszy artykuł prezentuje najważniejsze fakty dotyczące samozatrudnienia, o których możesz nie wiedzieć.

Czym jest samozatrudnienie?

Z samozatrudnieniem mamy do czynienia w sytuacji, gdy osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą i wykonuje ją samodzielnie, świadcząc usługi na rzecz jednego lub kilku zleceniodawców. Jeżeli jednym z nich jest poprzedni pracodawca, wtedy z automatu staje się on partnerem biznesowym przedsiębiorcy. Każda współpraca z samozatrudnionym musi opierać się na umowie B2B (Business to Business).

Zalety wynikające z samozatrudnienia

Samozatrudnienie jako forma świadczenia pracy posiada zalety, które sprawiają, że pod pewnym względem jest korzystniejsze niż praca na etacie. Najważniejsze z nich to:

1. Wyższe zarobki – zleceniodawca (pracodawca) ponosi te same koszty co w przypadku etatu, jednak Twoja pensja netto jest wyższa. Jest to możliwe dzięki innemu mechanizmowi naliczania składek ZUS i podatku dochodowego. Konkretne wyliczenia dotyczące opłacalności samozatrudnienia można znaleźć na aplikuj.pl.

2. Możliwość skorzystania z preferencyjnego ZUS-u – osoby, które rozpoczynają działalność w formie samozatrudnienia mogą skorzystać z małego ZUS-u, który dodatkowo zwiększy różnicę w zarobkach w porównaniu z etatem.

3. Możliwość odliczania kosztów prowadzenia działalności – samozatrudniony może obniżyć swój podatek dzięki kosztom ponoszonym na wydatki związane z prowadzeniem działalności, np. paliwo, zakup niezbędnego sprzętu itp.

4. Kilku pracodawców – samozatrudniony nie musi ograniczać się do świadczenia pracy na rzecz jednego pracodawcy. Samodzielnie decyduje o tym dla kogo i w jakim wymiarze czasu pracuje, biorąc pod uwagę opłacalność zleceń.

5. Swoboda – samozatrudniony pracuje jak chce i nikt nie może rozliczać go z godzin spędzonych biurze. Organizacja pracy to indywidualna kwestia przedsiębiorcy, ponieważ w tym przypadku odpowiada on jedynie za efekt swojej pracy.

Wady samozatrudnienia

Samozatrudnienie to rozwiązanie, które posiada również wady. Najczęściej wymieniane to:

1. Odpowiedzialność za księgowość, marketing, czy nawiązywanie współpracy – osoba pracująca na etacie odpowiada wyłącznie za swoje obowiązki, a funkcjonowaniem firmy zajmują się inni. Samozatrudniony musi samodzielnie zadbać o wszystkie aspekty związane z prowadzoną działalnością, co może być uciążliwe i czasochłonne.

2. Niska emerytura ZUS – jak wiadomo emerytura wyliczana na podstawie składek ZUS dla przedsiębiorców nie jest wysoka. Samozatrudniony otrzymuje większe wynagrodzenie „na rękę”, ale powinien samodzielnie inwestować część tej kwoty z myślą o przyszłej emeryturze.

3. Brak urlopu wypoczynkowego – osoba zatrudniona na etacie ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Samozatrudniony nie ma urlopu, a w czasie, gdy nie pracuje również nie zarabia.

Samozatrudnienie jest popularną formą świadczenia pracy, szczególnie w przypadku różnego rodzaju specjalistów z branży IT, czy marketingu. Rozwiązanie to pozwala uzyskać wyższe wynagrodzenie oraz współpracować na zasadach partnerskich, jednak posiada również wady. Nie każdy człowiek radzi sobie w roli przedsiębiorcy, który musi zajmować się wszystkimi aspektami prowadzenia działalności i nie ma prawa do urlopu.