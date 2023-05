Zapowiedź 800 plus zelektryzowała polskich polityków. Z opozycji popłynęło wiele komentarzy. Głos zabrał Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego opowiada się za waloryzacją, jednak pod jednym warunkiem…

Pomysł wprowadzenia 800 plus został ogłoszony podczas konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”. – Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus – zadeklarował Jarosław Kaczyński.

Choć podczas konwencji padły także inne propozycje, to jednak właśnie podwyżka popularnego programu socjalnego rządu jest przedmiotem większości dyskusji.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nie czekał na oficjalną reakcję Platformy Obywatelskiej i otwarcie skrytykował mechanizm zaproponowany przez Prawo i Sprawiedliwość.

Prezes #PiS J. #Kaczyński przedstawił #NoweKonkretyPiS ⤵

👉 #800Plus od stycznia 2024 r. 👨‍👩‍👧‍👦

👉 Darmowe leki od 65. roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia 💊

👉 Darmowe autostrady państwowe dla samochodów osobowych 🛣#KonwencjaPiS #ProgramowyUL 🐝🇵🇱 pic.twitter.com/Z1TcZfGA12 — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) May 14, 2023

„Dobrobyt bierze się z pracy i edukacji, a fatalna sytuacja demograficzna wymaga systemowych rozwiązań. Waloryzacja – tak, ale tylko dla pracujących” – podkreślił Kosiniak-Kamysz. „To skuteczna odpowiedź na drożyznę i kryzys demograficzny. Czas docenić ludzi ciężkiej pracy!” – dodał.

Dobrobyt bierze się z pracy i edukacji, a fatalna sytuacja demograficzna wymaga systemowych rozwiązań. Waloryzacja – tak, ale tylko dla pracujących. To skuteczna odpowiedź na drożyznę i kryzys demograficzny. Czas docenić ludzi ciężkiej pracy! — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) May 14, 2023