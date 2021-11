Reprezentacja Polski wygrała 4:1 z Andorą i jest już pewna gry w barażach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Internautów poruszyło zdjęcie 9-letniej dziewczynki, która za pomocą transparentu postanowiła zwrócić się do Roberta Lewandowskiego.

Gwiazdy pokroju Lewandowskiego to na stadionie w Andorze rzadki widok. Trudno się więc dziwić, że wielu kibiców postanowiło wykorzystać okazję i wybrać się na mecz z Polską, rozgrywany w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. I chociaż Biało-Czerwoni wygrali 4:1, to wielu andorskich kibiców nie ukrywało sympatii przede wszystkim właśnie do polskiego kapitana.

Wśród nich była 9-latka, która za pośrednictwem transparentu postanowiła zwrócić się do Lewandowskiego. „Mam 9 lat i gram w piłka nożna kobiet. Chciałabym być jak ty i kochałabym mieć twój t-shirt” – napisała. I chociaż może gramatycznie nie wszystko zagrało to z pewnością wiadomość poruszyła niejedno serce.

Widać to w mediach społecznościowych, gdzie zdjęcie dziewczynki z transparentem jest prawdziwym hitem. Zostało udostępnione między innymi na profilu Łączy nas piłka. Na razie nie wiadomo, czy Robert Lewandowski zareagował na apel, ale znając jego, na pewno nie przejdzie obok niego obojętnie.

Żr.: Twitter/Łączy nas piłka