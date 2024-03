Do koszmarnego wypadku doszło na autostradzie A4 w miejscowości Jarostów (woj. dolnośląskie). Trzy osoby zginęły na miejscu. Kolejne pięć odniosło obrażenia. Doszło do zablokowania drogi w stronę Zgorzelca.

Do tragedii na A4 pod Wrocławiem doszło ok godz. 6:30 „Na wysokości 117,5 km między węzłami Udanin i Gościsław, doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego z busem” – przekazał w rozmowie z Polsatnews.pl dyżurny GDDKiA. „Trzy osoby nie żyją, pięć zostało rannych” – dodał.

W zdarzeniu łącznie uczestniczyło dziewięć osób. „Trzy osoby, pasażerowie busa, poniosły śmierć na miejscu. Chodzi o dwie kobiety i mężczyznę, którego ciało pozostaje zakleszczone w busie” – wyjaśniał oficer prasowy strażaków. „Ciężarówka i przygnieciony przez nią bus znajdują się w rowie – próbujemy wydostać zmarłego mężczyznę” – mówił przed południem strażak.

Pięć rannych osób podróżowało busem. Kierowca ciężarówki nie odniósł żadnych obrażeń.

Na miejscu pracują służby ratownicze i policja, a odblokowanie nawet jednego pasa jezdni w stronę Legnicy i niemieckiej granicy może potrwać kilka godzin.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News