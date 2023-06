Do Polski przybyło 14 czołgów Abrams. Maszyny zostały wyładowane w porcie w Szczecinie. „Będą stanowiły zaporę nie do przebicia” – przekonuje minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia Abramsów na polskiej ziemi. Jak się prezentują?

To ważny dzień dla Wojska Polskiego. W środę do portu w Szczecinie przybył transport wojskowy – 14 czołgów Abrams. To pierwsza dostawa w ramach umowy podpisanej przez polski rząd z Amerykanami.

Abrams jest powszechnie uważany za jeden z najlepszych czołgów świata. Maszyna pozostaje od lat na wyposażeniu armii USA. Teraz stanie się także częścią sił Wojska Polskiego. – Z każdym dniem siła polskiej armii rośnie – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Zadowolenia nie ukrywa także szef MON Mariusz Błaszczak. Jak podkreśla, czołgi będą odpowiedzialne za bezpieczeństwo wschodniej Polski. Na miejscu są już przeszkolone załogi.

– Nasze załogi z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, tej żelaznej dywizji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wschodniej Polski, już są przeszkolone. A więc zaraz przejmą te czołgi, trafią one na wyposażenie i będą stanowiły zaporę nie do przebicia. One zamkną Bramę Brzeską – powiedział.

Już są! Abramsy czyli najlepsi przyjaciele amerykańskich marines, za chwilę trafią do naszych żołnierzy i będą dbały o bezpieczeństwo Polski. To ważny dzień dla Wojska Polskiego! https://t.co/0fTUn4GLP6 — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) June 28, 2023