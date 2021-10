Funkcjonariusze ABW zatrzymali mężczyznę podejrzanego o szpiegostwo na rzecz służb wywiadowczych Białorusi. Prokuratura poinformowała, że podejrzany już usłyszał zarzuty – informuje TVP Info.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Łukasz Łapczyński potwierdził, że funkcjonariusze ABW zatrzymali podejrzanego o szpiegostwo. Podkreślił, że ABW pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie brania udziału w działalności na rzecz białoruskiego wywiadu przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej.

O sprawie informował także rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. „Zatrzymany przez ABW mężczyzna to obywatel Polski. Przedstawiono mu zarzut szpiegostwa na rzecz białoruskiego wywiadu KDB” – poinformował.

„Materiał dowodowy, zgromadzony w tej sprawie, pokazuje, że zatrzymany współpracował z białoruskim wywiadem. Takie zarzuty usłyszał w prokuraturze. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzny 3-miesięczny areszt” – podał Żaryn.

„Zatrzymany przez to osoba, która przez wiele lat była powiązana z różnego rodzaju strukturami mundurowymi. W 1981 roku ten człowiek dostał się do ZOMO, był funkcjonariuszem milicji, następnie do 1999 roku służył w strukturach policyjnych. Ze struktur mundurowych odszedł 20 lat temu jako porucznik Straży Granicznej. Od 20 lat nie jest związany z żadną instytucją państwową” – poinformował Żaryn.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali podejrzanego 10 października.

Źr. TVP Info; dorzeczy.pl