Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na antenie Radia Plus, że zarekomendował premierowi decyzję dotyczącą zniesienia obowiązujących jeszcze obostrzeń covidowych. Wśród nich jest między innymi obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.

Adam Niedzielski poinformował na antenie Radia Plus, że w dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia pojawi się informacja o 12 300 nowych zakażeniach COVID-19 w Polsce. Oznacza to spadek o około 10 procent w stosunku do danych z ubiegłego tygodnia. Zdaniem szefa resortu zdrowia, jest to powód, by myśleć o zniesieniu obowiązujących jeszcze obostrzeń.

Niedzielski przekazał, że przekazał już rekomendację w tej kwestii do premiera Mateusza Morawieckiego. „Zarekomendowałem premierowi, żeby od kwietnia znieść rozwiązania dotyczące noszenia maseczek, nakładania kwarantanny i izolowania” – powiedział. „Rzeczywiście zaczynamy traktować koronawirusa jako jedną z wielu chorób, które wokół nas istnieją i są pod kontrolą” – dodał.

Minister zdrowia pytany był również o ponownie rosnące liczby zakażeń na Zachodzie. „Zwiększone liczby zakażeń nie oznaczają obecnie większej presji na szpitale. Mamy czas mamy do czynienia z podwariantem Omikronu” – wyjaśnił.

Żr.: Radio Plus