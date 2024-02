Ogromne emocje w walce Mamed Khalidov vs. Tomasz Adamek. Główne wydarzenie gali KSW Epic zakończył sędzia przed regulaminowym czasem. Decyzja zapadła przed czwartą rundą.

Walka Mamed Khalidov vs. Tomasz Adamek to było coś, na co kibice sportów walki czekali od dawna. Legenda polskiego mma mierzyła się bowiem ze słynnym pięściarzem. Co ciekawe, przed pojedynkiem wielu fachowców nie było w stanie wskazać faworyta. Wszystko przez fakt, że pojedynek miał się odbywać na zasadach boksu przez sześć rund – każda po trzy minuty.

Walka Khalidov – Adamek. Nie tak miał wyglądać koniec

Zarówno Khalidov jak i Adamek najlepsze lata kariery mają już za sobą. Zwłaszcza ten drugi. Adamek swój ostatni pojedynek stoczył bowiem w 2018 roku. Mimo tego starcie tych dwóch utytułowanych sportowców miało być ozdobą gali KSW Epic.

Choć Khalidov nie jest pięściarzem, to jednak on dominowal od początku starcia. Adamek był wyraźnie wolniejszy od swojego rywala. W pewnym momencie drugiej rundy, Mamed zapomniał się i obalił Adamka. Sędzia interweniował odejmując mu punkt. Khalidov przeprosił Adamka.

Trzecia odsłona była coraz większą dominacją Khalidova. Jednak w przerwie okazało się, że doznał on kontuzji dłoni i sędzia musiał przerwać pojedynek.

Tomasz Adamek defeats Mamed Khalidov via TKO (injury) 🤕



(🎥: KSW/instagram) #KSWEpic pic.twitter.com/Sh6RNcV7YU — COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) February 24, 2024

