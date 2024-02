Ceny w Biedronce mogą zaskakiwać. Przekonał się o tym jeden z klientów, który postanowił podzielić się swoją relację z internautami.

Klient to Rafał Mundry, którego mogą kojarzyć użytkownicy serwisu „X” (dawny Twitter). Mundry często komentuje sprawy związane z ekonomią, biznesem itd. Teraz odniósł się jednak do cen w sieci sklepów Biedronka.

Zaintrygowała go bowiem cena ryżu, a w zasadzie etykieta, która widniała przy produkcie. Mundry zwrócił uwagę, że była ona wybitnie nieczytelna i trudna do zrozumienia dla przeciętnego zjadacza, w tym przypadku ryżu.

– 6 różnych cen na ten sam produkt w tym samym momencie – napisał Mundry w swoim wpisie. – Cenówka to nie sudoku do rozwiązania. Ani Pan Tadeusz do czytania w sklepie. Czy ktoś na głowę upadł? – zapytał.

W dalszej części swojego wpisu Mundry zasugerował, że konsument może mieć problem, by się w tym „odnaleźć”. Oznaczył też konto Urzędu Ochrony Konsumenta dając tym samym do zrozumienia, że instytucja powinna przyjrzeć się działaniom sieci.

Dowiedziałem się, że Fakt bierze cenę regularną a nie promocyjną😉 pic.twitter.com/JqIYFJbd5f — Rafał Mundry (@RafalMundry) February 24, 2024

