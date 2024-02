Mam komunikat do polityków, którzy mają obecną TVP za nielegalną telewizję – oświadczył Marek Czyż w rozmowie z Onet.pl. Prezenter serwisu „19:30” uważa, że politycy partii Jarosława Kaczyńskiego będą musieli w końcu przyjść do nowych mediów publicznych.

Zmiany w Telewizji Polskiej, do których doszło po 13 grudnia 2023 roku wzbudziły wielkie emocje. Wielu widzów pamięta pierwsze wydanie serwisu informacyjnego „19:30”, który zastąpił dotychczasowe „Wiadomości”.

Prowadzący Marek Czyż wygłosił oświadczenie. – Proponuję państwu – jak sądzę – uczciwą umowę: od jutra „Wiadomości” będą państwu prezentowały fotografie świata i dnia, ze wszystkim co przyniesie. Fotografie, a nie obraz, bo to nie jest to samo. Obraz malowano w tych studiach osiem lat wyłącznie starannie dobranymi barwami i zapewniam państwa, że to się właśnie kończy – podkreślił.

Rzetelność obecnych programów informacyjnych w TVP jest jednak kwestionowana, zwłaszcza w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości. Wielu polityków PiS kwestionuje także legalność decyzji podejmowanych przez nowe władze. Stąd też konsekwentnie odmawiają udziału w programach w mediach publicznych.

Marek Czyż zwrócił się z komunikatem do polityków PiS

Odniósł się do tego Czyż, w rozmowie z Onet.pl. – Na razie jesteśmy skrupulatnie pomijani przez pewną część polskiego życia politycznego, co skutkuje wrażeniem, że jesteśmy przechyleni w jedną stronę. To nieprawda – zaprotestował.

– Chętnie oddamy głos przedstawicielom różnych stronnictw i wsłuchamy się w ich propozycje i argumenty. Warunek jest taki, że każdy, kto u nas będzie gościł, musi nas poważnie traktować. A jest z tym duży problem – stwierdził.

– Mam komunikat do polityków, którzy mają obecną TVP za nielegalną telewizję: przyjdziecie do nas, na pewno. My to wiemy, wy to wiecie. Rozumiemy formułę — musimy się przed tym trochę podroczyć, ale do nas przyjdziecie. A my was zapraszamy. Cały czas jesteśmy otwarci – zapewnił.