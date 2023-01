Prototyp ultralekkiego drona do transportu krwi, szklarnia zasilana odnawialnymi źródłami energii i schronienie dla psa o podwyższonej izolacyjności akustycznej znalazły się wśród projektów studenckich kół naukowych AGH w Krakowie na 2023 r. dofinansowanych z grantu rektora uczelni.

Komisja konkursowa wyłoniła projekty kół studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej, które otrzymają dofinansowanie z konkursu „Grant Rektora”. Jedenastu wnioskom, spośród 92 złożonych, przyznano status strategicznych. Jednymi z najwyżej dofinansowanych są projekty udoskonalane przez studentów już od kilku lat, w tym rozwój motocykla wyścigowego i solarnej łodzi wyścigowej. Na dalszy rozwój i możliwość startu w zawodach międzynarodowych studenci z tych kół otrzymają po ponad 100 tys. zł.

Realizowane projekty w nowym roku związane będą m.in. z branżą inżynierii kosmicznej, IT, robotyką czy odnawialnymi źródłami energii. Studenci w kołach naukowych będą pracować nad szklarnią z podłożem odpadowym zasilaną odnawialnymi źródłami energii, opracowaniem kapsuły badawczej do wynoszenia eksperymentów astrobiologicznych i testowanie w środowisku near space w stratosferze, opracowaniem technologii wzmacniania szkieł cienkich do produkcji ekranów wyświetlaczy, platformą badawczą nieemisyjnego transportu elektrycznego zawierającą wodorowo-tlenowe ogniwo paliwowe, a także konstrukcją urządzenia przetwarzającego tworzywo PET uzyskane z recyklingu butelek na filament do druku 3D.

Część projektów dotyczy również wsparcia osób niepełnosprawnych, sektora medycznego, poprawy jakości życia człowieka i pomocy dla zwierząt. Wśród tych można wymienić takie, jak opracowanie prototypu ultralekkiego drona do transportu krwi i produktów medycznych, zastosowanie bezzałogowych samolotów solarnych we wsparciu działań humanitarnych, modyfikację urządzenia typu segway przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych oraz projekt i budowę prototypu schronienia dla psa o podwyższonej izolacyjności akustycznej.

Wśród dofinansowanych projektów znalazły się także sztandarowe konstrukcje studenckie AGH, które rozwijane są od wielu lat i reprezentują uczelnię na arenie międzynarodowej. Są wśród nich m.in. łazik Kalman, rakieta kosmiczna, samolot solarny, turbina wiatrowa czy bolid wyścigowy.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Julia Kalęba