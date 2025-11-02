Według doniesień z książki „Kierownik. Kulisy władzy Donalda Tuska” autorstwa Kamil Dziubka, premier Donald Tusk zmaga się z dużą frustracją i poczuciem braku kontroli w ramach rządzącej koalicji. Anonimowi ministrowie i politycy z jego otoczenia wskazują na jego „zmęczenie” oraz „bezradność” w obliczu oporów przy realizacji własnego programu.

Jeden z rozmówców przytacza, że Tusk „jest zmęczony, niezadowolony, wręcz sfrustrowany brakiem sterowności koalicji. Wie, że większości spraw już nie załatwi”. Inny polityk KO mówi, że po trzydziestu latach znajomości nie poznaje już lidera: „U niego widać bezradność, brak pomysłowości, rozpaczliwe ruchy”.

Za problem uznawane są przede wszystkim blokady legislacyjne oraz trudności w przeforsowaniu obietnic wyborczych, takich jak liberalizacja prawa aborcyjnego czy związki partnerskie. Fragment książki wskazuje, że premier rozważa wycofanie z aktywnej kariery politycznej i większy fokus na życie rodzinne.

Warto zauważyć, że choć Tusk wciąż cieszy się dużym szacunkiem wewnątrz swojej koalicji, pojawiają się już spekulacje o możliwości zmiany na stanowisku przywódczym. Rozważani jako potencjalni następcy są m.in. Włodzimierz Kosiniak‑Kamysz, Radosław Sikorski oraz Adam Szłapka.

Jeśli doniesienia o zmęczeniu premiera są prawdziwe, Polska może wkrótce stanąć przed początkiem nowego etapu w polityce rządzącej koalicji. Choć Tusk wielokrotnie udowadniał, że potrafi powracać w momentach kryzysu, coraz częściej wśród jego współpracowników słychać pytanie, czy tym razem sił i determinacji starczy, by jeszcze raz przejąć inicjatywę.

