Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ostrzegł w mediach społecznościowych, że jeśli w Nigerii nie zostaną powstrzymane zbrodnie wobec chrześcijan, USA mogą podjąć „zdecydowane kroki”, włącznie z interwencją militarną.

W swoim wpisie na platformie Truth Social Trump napisał: „Jeśli rząd Nigerii nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan, Stany Zjednoczone natychmiast wstrzymają wszelką pomoc i wsparcie dla tego kraju i mogą wkroczyć z bronią w ręku, aby całkowicie zlikwidować islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych strasznych okrucieństw”.

Zaraz po tej publikacji głos zabrał minister wojny Pete Hegseth, który na platformie X potwierdził, że „Departament Wojny przygotowuje się do działania”. W kolejnym wpisie dodał: „Zabijanie niewinnych chrześcijan w Nigerii – i gdziekolwiek indziej – musi się natychmiast skończyć. Albo rząd Nigerii będzie ich chronił, albo my zabijemy islamskich terrorystów odpowiedzialnych za te zbrodnie”.

Według raportu organizacji Intersociety, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2025 roku islamscy bojownicy w Nigerii mieli zamordować ponad 7 000 chrześcijan, a kolejne 7 800 osób zostało uprowadzonych z powodów religijnych. Oznacza to średnio blisko 30 ofiar dziennie. Przewodniczący organizacji, Emeka Umeagbalasi, określił te wydarzenia mianem „brutalnej masakry bezbronnych ludzi”.

Wypowiedzi Trumpa i Hegsetha natychmiast wywołały poruszenie wśród komentatorów i organizacji międzynarodowych. Analitycy podkreślają, że tak ostra retoryka ze strony USA może pogłębić napięcia dyplomatyczne, ale też wywrzeć presję na władze Nigerii, by skuteczniej przeciwdziałały przemocy wobec chrześcijańskiej mniejszości.

Przeczytaj również: