W rozmowie w programie Kanał Sportowy aktor Bartosz Żukowski — znany z roli Waldka w serialu „Świat według Kiepskich” — został zapytany o kulisy produkcji jednej z najbardziej charakterystycznych rekwizytów serialowych: puszek Mocnego Fulla.

Jak podaje serwis jastrzabpost.pl na pytanie o to, co faktycznie znajdowało się w puszkach, Żukowski odpowiedział wprost: „W tej puszce była woda”. Aktor dodał, że produkcja serialu zadbała o najdrobniejsze szczegóły — nawet efekt otwierania puszki był sztucznie odtworzony.

Tłumacząc decyzję, Żukowski wskazał, że takie rozwiązanie pozwoliło uniknąć ewentualnych problemów z użyciem prawdziwego napoju oraz zachowało spójność serialowej rzeczywistości. W efekcie widzowie mogli widzieć oryginalny rekwizyt, choć w środku znajdowała się zwyczajna woda.

Produkcja od początku starała się, by puszki wyglądały jak najbardziej realistycznie — kolorystyka, etykiety czy dźwięk otwarcia miały budować autentyczność scen. Dzięki temu „Mocny Full” na ekranie stał się ikoną popkultury, mimo że jego wnętrze nie było tym, co mogłoby się wydawać widzom.

„Świat według Kiepskich” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali komediowych, który przez ponad dwie dekady był stałym elementem telewizyjnej ramówki. Produkcja opowiada o losach rodziny Kiepskich z Wrocławia, w ironiczny sposób komentując codzienne życie Polaków. Serial zyskał ogromną popularność dzięki charakterystycznym postaciom, humorowi sytuacyjnemu i odwadze w podejmowaniu społecznych tematów. Dziś „Kiepscy” pozostają kultowym symbolem polskiej popkultury, rozpoznawalnym nawet wśród młodszego pokolenia widzów.

