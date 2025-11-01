Na skrzyżowaniu al. Wojska Polskiego i ul. Kubusia Puchatka w Pruszków doszło do groźnego wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. Z ustaleń policji wynika, że kierowca jednego z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu, w wyniku czego doszło do zderzenia i przewrócenia się jednego z aut.

W wyniku kolizji zostało poszkodowanych dziewięć osób, z czego co najmniej siedem trafiło do szpitala. Wśród nich są dzieci – w wieku 7 i 9 lat. Na miejscu pracują policjanci, strażacy i zespoły ratownictwa medycznego. Ruch w rejonie skrzyżowania został wstrzymany, a policja kieruje pojazdy objazdami.

Według wstępnych ustaleń, do zdarzenia doszło w momencie wzmożonego ruchu związanego z dniem Wszystkich Świętych. Służby przypominają kierowcom o zachowaniu szczególnej ostrożności, zwłaszcza w rejonach cmentarzy i dużych skrzyżowań, gdzie często występują utrudnienia.

Jak informuje policja, przyczyny wypadku są obecnie badane. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z pobliskich budynków, który pomoże odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia. Śledczy sprawdzą również, czy kierowcy byli trzeźwi oraz z jaką prędkością poruszali się w chwili zderzenia.

Wypadek w Pruszkowie to kolejne przypomnienie, jak łatwo o tragedię na drodze — szczególnie w okresie wzmożonego ruchu i pośpiechu. Policja apeluje do kierowców o rozwagę, przestrzeganie przepisów i wzajemny szacunek za kierownicą. Każdy z nas, niezależnie od doświadczenia, ma wpływ na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu — a chwila nieuwagi może kosztować zdrowie lub życie.

