Jak najlepiej zrobić aborcję? Tak wcześnie jak to możliwe, tak późno jak to konieczne i dokładnie tyle razy ile potrzebujesz – czytamy na profilu „Dziewuchy Dziewuchom”. Do kontrowersyjnej grafiki zamieszczonej na stronie odniosła się Agnieszka Gozdyra. – W ten sposób nie robicie niczego dobrego dla kobiet – napisała dziennikarka Polsat News.

„Miałam 25 aborcji” – taki napis widzimy na koszulce dumnej kobiety zamieszczonej na grafice „Dziewuchy Dziewuchom”. Obrazek pojawił się na stronie 24 maja i przypominał o wytycznych WHO ws. aborcji.

Dziewuchy Dziewuchom przypominają o aborcji. Opublikowano kontrowersyjną grafikę

„Jak najlepiej zrobić aborcję? Tak wcześnie jak to możliwe, tak późno jak to konieczne i dokładnie tyle razy ile potrzebujesz. Zarówno aborcja farmakologiczna, jak i chirurgiczna, są bezpieczniejsze medycznie niż poród” – przekonują autorki.

Oczywiście w komentarzach pod wpisem rozgorzała dyskusja. Wielu internautów poparło tezy zawarte w poście, jednak znaczna część komentujących ma zastrzeżenia do formy i treści. Nawet niektórzy zwolennicy aborcji zwracają uwagę, że jest to brutalna ingerencja w gospodarkę hormonalną i zdrowie organizmu. „Aborcja to nie obcinanie paznokci” – tłumaczy jedna z internautek.

Agnieszka Gozdyra odpowiada autorkom: W ten sposób nie robicie niczego dobrego

Dyskusja przeniosła się wkrótce także na inne portale społecznościowe. Na Twitterze do sprawy odniosła się dziennikarka Agnieszka Gozdyra. „No więc tak, @Dziewuchy W ten sposób nie robicie niczego dobrego dla kobiet. NICZEGO. Sprowadzacie je do roli suki w rui” – przekonuje dziennikarka Polsat News.

W jej opinii grafika doprowadzić może jedynie do pogłębienia konfliktu z przeciwnikami aborcji. „Dostarczacie argumentów ekstremistkom po przeciwnej stronie. I jesteście dokładnie takie same. Zacietrzewione i niewyedukowane” – dodaje.

Niektórzy internauci próbowali bronić wpisu i zwracali uwagę, że należy go odczytywać, jako symbol. Jednak Gozdyra nie zamierzała zmieniać zdania. „Poniżej krytyki jest ta grafika. Robi z kobiet bezmyślne twory, które nie mają pojęcia o konsekwencjach swoich czynów. Nie ma za co” – odpisała jednej z internautek.

