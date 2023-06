Agnieszka Gozdyra po rozmowie z Konradem Berkowiczem wdała się w ostrą wymianę zdań z internautami. Dziennikarka Polsatu odniosła się do pomysłu nowego finansowania służby drowia. – Obyście nie musieli na własnej skórze testować „dobrodziejstw“ systemu opieki zdrowotnej, opartego na prywatnych ubezpieczeniach – ostrzega.

Przypomnijmy, że Konrad Berkowicz podzielił się pomysłem usprawnienia służby zdrowia i zmniejszenia kosztów, jakie ona generuje. W opinii posła Konfederacji rozwiązaniem może być bon zdrowotny, który wyniesie ponad 4 tys. zł. Jak przekonuje, bon zwiększy konkurencyjność w tej dziedzinie. Dopytywany, czy będzie można z niego sfinansować leczenie raka, wyjaśnił to krótko.

– Teraz jest mnóstwo schorzeń, których państwo nie finansuje, bo marnotrawi nasze pieniądze. Mamy więc całą masę zbiórek publicznych w internecie dla chorych dzieci – podkreślił na antenie Polsat News.

– Od wielu lat istnieje taki wynalazek w systemie prawno-ekonomicznym, jak ubezpieczenie. W tym momencie państwo jest ubezpieczycielem, czyli my wszyscy żyrujemy ubezpieczenia zdrowotne – dodał.

Agnieszka Gozdyra reaguje na pomysł polityka Konfederacji ws. ochrony zdrowia. Ostrzega internautów

Dyskusja przeniosła się później do mediów społecznościowych. Co ciekawe, wzięła w niej udział także dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra. Odniosła się do pomysłu Berkowicza na Twitterze.

– Super, w Niemczech wszyscy płacą obowiązkową składkę, a w moim programie powiedział Pan, że składka nieobowiązkowa, bo „każdy kowalem swojego losu”. W Niemczech jest zasada „solidarnej równości”, a brakujące na leczenie uboższych środki są dopłacane z podatków – zaproponowała.

Super, w Niemczech wszyscy płacą obowiązkową składkę, a w moim programie powiedział Pan, że składka nieobowiązkowa, bo "każdy kowalem swojego losu". W Niemczech jest zasada "solidarnej równości", a brakujące na leczenie uboższych środki są dopłacane z podatków @KonradBerkowicz https://t.co/pSgqDdA15c — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) June 27, 2023

🤣🤣🤣 jako stara, 50-letnia, uprzywilejowana 🙄 kobieta, zaprawdę powiadam wam: obyście nie musieli na własnej skórze testować „dobrodziejstw“ systemu opieki zdrowotnej, opartego na prywatnych ubezpieczeniach. Oby was wolny rynek nie zweryfikował😘 https://t.co/f1xKRhcLhe — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) June 27, 2023

Proszę wskazać firmę, które sfinansuje prywatne ubezpieczenia, zapewniające potwornie drogie leczenie onkologiczne lub skomplikowane operacje.

Odpowiadam: nie trudźcie się, niemożliwe. Za duży koszt dla zbyt wielu osób, żyjemy coraz dłużej, potrzeb zbyt wiele. Przeżyją zdrowi. https://t.co/BPT4hNErrm — Agnieszka Gozdyra (@AGozdyra) June 27, 2023

Proszę serio przejrzeć ze USA jak wygląda rentowność leczenia urazów i jak się "zakontraktuje"

Szpital prywatny nie będzie chciał ponosić takich nakładów

Jestem też ciekaw czemu nie ma na rynku oferty ubezpieczenia komunikacyjnego wraz z kosztem leczenia urazów i rehabilitacji — Rafał Halik😷 (@HalikRafa) June 27, 2023

Przeczytaj również: