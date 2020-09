Ostatnie słabe występy Legii Warszawa kosztowały posadę dotychczasowego trenera. W poniedziałek ze stanowiskiem pożegnał się Aleksander Vuković. Dziennikarze TVP Sport dowiedzieli się, że następcą dotychczasowego trenera będzie Czesław Michniewicz, który prowadził reprezentację Polski do lat 21.

Legia Warszawa szybko odpadła z eliminacji Ligi Mistrzów w starciu z cypryjską z Omonią Nikozja. Niewiele lepiej idzie w PKO Ekstraklasie, w której aktualni mistrzowie przegrali dwa z czterech meczów. Czarę goryczy przelało przegrane 1:3 spotkanie z Górnikiem Zabrze. W wyniku tych niepowodzeń Aleksander Vuković stracił pracę.

W sobotę Legia Warszawa przegrała z Górnikiem Zabrze 1:3. „Bardzo źle zaczęliśmy mecz i zostaliśmy za to ukarani. Popełniliśmy jednak za dużo błędów, żeby myśleć o lepszym wyniku. Można mecz przegrać, natomiast nie można przegrywać w taki sposób” – mówił po meczu Aleksandar Vuković.

Vuković traci pracę

O zmianie na posadzie trenera w oficjalnym komunikacie poinformował Dariusz Mioduski. „Bardzo dziękuję „Vuko” za to co zrobił dla Legii, nie tylko przez ostatnie półtora roku jako trener I drużyny, z którą zdobył Mistrzostwo Polski, ale także na przestrzeni ostatnich lat. Zawsze mogliśmy na niego liczyć, szczególnie w trudnych momentach i nigdy nie bał się brać odpowiedzialności” – powiedział prezes Legii.

„Dzisiaj musieliśmy jednak podjąć trudną decyzję, która wynika z faktu, że nadrzędnym celem Legii jest realizacja celów sportowych, w tym awans do pucharów europejskich. Uznaliśmy, że zmiana na stanowisku trenera pozwoli na szybszą poprawę gry naszej drużyny, co jest niezbędne ze względu na nadchodzące mecze decydujące o awansie do fazy grupowej Ligi Europy” – dodał.

Miejsce, które zajmował Vukowić zajmie Czesław Michniewicz. Selekcjoner reprezentacji Polski U-21 jest w Warszawie i rozmawia z władzami klubu. Według Piotra Kamienieckiego z TVP Sport porozumienie zostało już osiągnięte. Michniewicz może nawet dziś poprowadzić trening Legii.

