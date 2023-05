Raz ustalone alimenty na dziecko z biegiem czasu mogą okazać się niewystarczające. W takiej sytuacji nie musisz jednak na siłę ucinać kosztów ani ponosić zwiększonych wydatków z własnej kieszeni. Masz prawo wystąpić o podwyższenie alimentów.

Kiedy możesz domagać się podwyższenia alimentów?

Podstawą prawną do rozpoczęcia walki o wyższe alimenty będzie art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym: „W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego”.

W największym skrócie można więc powiedzieć, że prawo do wyższych alimentów na dziecko będziesz mieć, gdy wykażesz, że nastąpiła zmiana stosunków. Nie jest to łatwa i szybka sprawa, bo w praktyce oznacza to konieczność wykazania aktualnych potrzeb dziecka lub nowych możliwości zarobkowych drugiego rodzica.

Pamiętaj też, że podwyższenia alimentów możesz żądać tylko w sytuacji, kiedy doszło do wydania wyroku zasądzającego alimenty. Oznacza to, że nie możesz złożyć pozwu jeśli jako rodzice uzgodniliście wybraną kwotę między sobą i nie sformalizowaliście tych ustaleń w sądzie. W takiej sytuacji warto poprosić o pomoc adwokata, który najpierw złoży pozew o alimenty.

Argumenty za podwyższeniem alimentów

Pozew o podwyższenie alimentów będzie skuteczny, gdy wykażesz, że

Możliwości majątkowe lub zarobkowe zobowiązanego do zapłaty alimentów zmieniły się na lepsze:

podwyżka;

zmiana pracy na lepiej płatną;

wygrana na loterii;

odziedziczenie spadku;

spłacenie kredytu (obniżenie kosztów życia).

lub, że:

wzrosły tzw. usprawiedliwione potrzeby dziecka:

dojeżdżanie do szkoły;

zwiększenie kosztów wyżywienia;

rozwijanie pasji, nauka języka;

leczenie, rehabilitacja;

studia w innym mieście.

Oprócz wyżej wymienionych sąd mogą również przekonać takie argumenty jak inflacja, podwyższenie czynszu lub kosztów wynajmu czy sytuacja majątkowa rodzica zajmującego się dzieckiem.

Na każdą z tych okoliczności musisz jednak przedstawić konkretne dowody. Istnieje też szansa, że druga strona nie będzie skora do płacenia wyższych kwot i będzie starała się wykazać, że Twoje twierdzenia są błędne.

Jak wystąpić o podwyższenie alimentów?

W tego rodzaju sprawach podstawą zawsze są solidne dowody. Konieczne mogą okazać się faktury, rachunki, umowy, zaświadczenia i wszelkie dokumenty, które potwierdzą, że faktycznie doszło do zmiany potrzeb lub sytuacji materialnej.

Musisz przy tym pamiętać, że skoro żądasz podwyższenia alimentów, to nie ma sensu powielać dowodów z postępowania o ich zasądzenie. Masz wykazać tylko zmiany, jakie nastąpiły od wydania poprzedniego wyroku.

Nie zawsze jest to proste zadanie. Tego rodzaju sporom często towarzyszą silne emocje, a stawka jest wysoka – chodzi przecież o sytuację ekonomiczna i przyszłość Twojego dziecka. Właśnie dlatego działanie na własną rękę może okazać się ryzykowne. Jeśli chcesz mieć pewność, że o niczym nie zapomnisz, przedstawisz solidną argumentację i zmaksymalizujesz szanse na przekonanie sądu do swoich racji, najlepiej, gdy skorzystasz z pomocy adwokata. To właśnie prawidłowe przygotowanie do sprawy i stworzenie dobrego pozwu zwiększy Twoją szansę na uzyskanie korzystnego wyroku.

Źródło: https://adwokat.elblag.pl/podwyzszenie-alimentow-kiedy-jest-mozliwe,39,pl

