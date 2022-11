Amerykański admirał Marynarki Wojennej USA Charles Richard podzielił się niepokojącą oceną dotyczącą sytuacji światowej. Według niego, trwająca na Ukrainie wojna, to dopiero… „rozgrzewka”. Jak przekonuje, prawdziwym wyzwaniem będzie starcie z Chinami, do którego w jego ocenie USA nie są przygotowane.

Charles Richard, szef amerykańskiego Dowództwa Strategicznego, cytowany przez „Wall Street Journal” stwierdził, że siła amerykańskiego odstraszania słabnie, a to może doprowadzić do katastrofalnych konsekwencji. „Ten kryzys na Ukrainie, w którym się teraz znajdujemy, to tylko rozgrzewka” – powiedział amerykański admirał.

Co gorsza, wojskowy uważa, że Amerykanie znaleźli się w trudnym położeniu, bo ich siłę można porównać do „powoli tonącego statku”. „Powoli tonie, ale tonie, ponieważ oni (Chińczycy – red.) wdrażają swoje możliwości szybciej niż my” – wyjaśnił.

Amerykański admirał wskazał jednak, że Stany Zjednoczone nadal utrzymują przewagę jeśli chodzi o potencjał okrętów podwodnych. „Być może to jedyna prawdziwa asymetryczna przewaga, jaką nadal mamy” – powiedział Charles Richard.

Dlatego w jego ocenie niezbędna jest rozbudowa floty podwodnej. „Budowa trzech okrętów podwodnych klasy Virginia rocznie byłaby dobrym punktem wyjścia” – powiedział amerykański admirał.

Wojskowy przekazał też bardzo niepokojące wieści na temat chińskiego pocisku naddźwiękowego, którego udane testy zaskoczyły Amerykanów. „To, jak przegraliśmy naddźwiękowy wyścig z Chinami i Rosją, zasługuje na wysłuchanie w Kongresie” – stwierdził.

